سوق العملات المشفرة تخسر تريليون دولار و"بيتكوين" تتراجع تحت 96 ألفا

شهدت سوق العملات المشفرة تراجعا حادا، هو الأكبر منذ أشهر، مما أدى إلى محو ما يزيد على تريليون دولار من قيمتها السوقية الإجمالية، فيما انخفضت عملة "بيتكوين" إلى ما دون مستوى 96 ألف دولار.

هبوط كبير يضرب بيتكوين

تراجعت "بيتكوين"، أكبر العملات الرقمية، بأكثر من 2.8% لتكسر حاجز 96 ألف دولار، مبتعدة بأكثر من 20% عن أعلى مستوى قياسي سجلته مطلع أكتوبر.

أدت موجة العزوف عن المخاطرة إلى سحب المستثمرين قرابة 870 مليون دولار من الصناديق الاستثمارية المتداولة المرتبطة بـ"بيتكوين" في يوم واحد فقط، وهي ثاني أكبر عملية سحب يومية على الإطلاق.

تصفية المراكز المالية

تمت تصفية مراكز مالية مدعومة بالديون بقيمة تتجاوز مليار دولار خلال 24 ساعة، في مؤشر على حدة عمليات البيع.

أسباب هبوط العملات الرقمية

يعزو المحللون هذه الموجة البيعية إلى تشاؤم السوق الكلي، من خلال تراجع ثقة المتداولين في إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة قريبا، مما يزيد الضغط على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

ومن بين الأسباب انكماش السيولة، حيث أشارت بيانات إلى تراجع حاد في "عمق السوق"، مما يعني انخفاض قدرته على استيعاب الصفقات الكبيرة دون تذبذبات سعرية كبيرة، بنسبة 30% مقارنة بأعلى مستوى هذا العام.

يبدو المشهد متشائما في الأفق القريب، حيث يرى خبراء السوق أنه لا توجد مستويات دعم فنية قوية لـ"بيتكوين" قبل مستوى 90 ألف دولار، مما يزيد من احتمالية استمرار التراجع.

كما يتجه المتداولون بشكل متزايد إلى استخدام استراتيجيات التحوط من التقلبات في سوق الخيارات، كخيارات "السترادل" و"السترانجل"، استعدادا لمزيد من التذبذب.

ويؤكد الخبراء أن ارتباط العملات المشفرة بالبيئة الاقتصادية الكلية سيظل قويًا حتى يتوسع نطاق المشاركة المؤسسية "بيتكوين" و"إيثريوم".

وتمر سوق العملات المشفرة بمرحلة تصحيحية قاسية مدفوعة بعوامل اقتصادية كلية، مع انكماش في السيولة واتجاه المستثمرين نحو التحوط، مما يضعف المشهد الفني ويبقي المزاج العام سلبيًا حتى إشعار آخر.

