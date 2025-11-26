رئيس «إي. تاكس»: نسعى للاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية في استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال

18 حجم الخط

أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن وزير المالية استطاع بفكر ورؤية جديدة أن يقدم نموذجًا متطورًا للشراكة مع القطاع الخاص بإطلاق حزم من التسهيلات الضريبية ساهم في زيادة ثقة مجتمع الأعمال بوزارة المالية، مضيفًا أننا نرى مسار الإصلاح الضريبي المحفز للالتزام الطوعي ونفخر بإسهامنا في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، مع استعدادنا التام لتنفيذ كافة الأفكار والمعالجات الضريبية بحلول تكنولوجية أكثر كفاءة وسهولة لجذب ممولين جدد للمساهمة في توسيع القاعدة الضريبية.

الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال

وأوضح خالد عبد الغني أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ستشهد المرحلة المقبلة انطلاقة قوية ومؤثرة، سيشعر المجتمع الضريبي بنتائجها في مستوى الخدمات الضريبية الإلكترونية، مضيفًا أننا سنسعى في الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال، من خلال شراكات قوية مع كبرى الشركات الاستشارية والفنية المتخصصة بحيث يكون لدينا استراتيجية أكثر كفاءة وقدرة، تمكنّا من الوصول للكيانات التي تصدر فواتير وهمية، بهدف تحقيق مستهدفات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للوصول لبيئة ضريبية أكثر عدالة.

وأشار أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت طفرة تكنولوجية أشاد بها العديد من الجهات الداخلية والخارجية، ونحن نرسخ كافة سبل التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع المصلحة، والتي تقوم بتزويد شركة «إي تاكس» بكافة القوانين واللوائح التي من شأنها تسهيل الإجراءات.

وأشاد خالد عبد الغني بفكر وزير المالية في التوجيه بالبدء في إطلاق مراكز خدمة العملاء المتميزة، التي ستقدم خدمة أفضل، وستمثل نقطة تحول لكي يدرك كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب مدى الاهتمام بهم، وبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي.

