الأسواق العالمية على صفيح ساخن، هبوط الأسهم الأوروبية والبيتكوين والنفط واستمرار تراجع الذهب

18 حجم الخط

شهدت الأسواق العالمية، تراجعات كبيرة، اليوم الثلاثاء، في ظل حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مما انعكس على البورصات بالهبوط، ناهيك عن الخسائر الكبيرة في أسعار البيتكوين والنفط والذهب.

تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى

وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع اليوم الثلاثاء، متأثرة بموجة بيع عالمية نتيجة المخاوف بشأن تقييم مفرط لقطاع التكنولوجيا وتراجع احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة في ديسمبر.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.08% إلى 565.47 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 نوفمبر، كما هبطت البورصات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا بأكثر من 1.2% لكل منهما.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.16% إلى 23312.40 نقطة، وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.8% إلى 9588.31 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.2% ليصل إلى 8014.47 نقطة.

وكانت أسهم البنوك الأوروبية أكبر الخاسرين ضمن المؤشر، بانخفاض يزيد على 2% لكل منها.

نتائج إنفيديا

وتظل معنويات المستثمرين حول العالم هشة، مع ترقب النتائج المتميزة لشركة إنفيديا المقرر إعلانها غدا الأربعاء، في وقت ازدادت فيه المخاوف بشأن فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي أوروبا، تكبد صانعو معدات الذكاء الاصطناعي خسائر، حيث انخفضت أسهم «سيمنز إنرجي» 3% و«شنايدر إلكتريك» 2%، فيما تراجعت أسهم «أيه بي بي» 4% بعد أن أكدت الشركة توقعاتها للنمو، مخيبة بذلك آمال المستثمرين.

كما يُظهر المتداولون حذرهم قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية المؤجل منذ فترة طويلة والمقرر يوم الخميس.

وبينما أشارت استطلاعات خاصة إلى تراجع سوق العمل، فإن التصريحات المتشددة لمعظم صانعي السياسات في الفدرالي قلّلت من توقعات خفض معدلات الفائدة في ديسمبر.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة الأدوية السويسرية «روش هولدينج» بنحو 6% بعد الإعلان عن نتائج التجارب النهائية لعقارها الجديد لعلاج سرطان الثدي «جيريديسترانت».

هبوط حاد في البيتكوين

تراجعت بيتكوين اليوم الثلاثاء، إلى أقل من 90 ألف دولار للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، في أحدث مؤشر على تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة عبر الأسواق المالية.

وقد أزال هذا الأصل الرقمي الحساس للمخاطر مكاسب عام 2025، حيث انخفض الآن بنحو 30% مقارنة بالذروة التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر.

تراجع أسعار النفط والذهب

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، تحت ضغط قوة الدولار وتراجع احتمالات إقدام الفدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض الذهب الفوري 0.6% إلى 4019.87 دولارًا للأونصة، بينما هبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول 1.5% إلى 4011.30 دولارًا للأونصة.

وهبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما تراجعت المخاوف المتعلقة بالإمدادات إثر استئناف عمليات التحميل في أحد الموانئ الروسية المخصصة للتصدير، بعدما توقفت لفترة وجيزة بسبب هجوم نفذته طائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية، ويواصل المتعاملون تقييم أثر العقوبات الغربية على تدفقات النفط الروسي.

وتراجع خام برنت 0.46% إلى 63.78 دولارا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 59.50 دولارًا للبرميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.