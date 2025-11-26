الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في  آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 14


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الاربعاء

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه الأماكن

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

انقلاب خريفي جديد، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، رياح مثيرة للأتربة، وتحذير لهذه المناطق من أمطار رعدية وبرق وسيول

أمطار رعدية وبرق وسيول، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق اليوم

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية