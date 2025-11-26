بالرقم القومي، نتيجة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفهي للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي

18 حجم الخط

أتاح مجمع البحوث الإسلامية رابطًا خاصًا لمعرفة نتيجة اختبارات مسابقة الابتعاث الخارجي للعام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات خلال الفترة الماضية.

ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجة الاختبار وموعد الاختبار القادم من خلال هذا الرابط باستخدام الرقم القومي.

البحوث الإسلامية: فتح باب التقدم إلى المسابقة العامَّة للإيفاد 2025/ 2026م



وفي وقت سابق أعلنت الأمانة العامَّة لـ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن موعدَ عَقْدِ الاختبارات التحريريَّة للمتقدِّمين إلى المسابقة العامَّة للإيفاد للعامَين 2025/2026– 2026/2027م، والتي عقدت في مقرِّ كليَّات: (اللُّغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدِّين) بجامعة الأزهر في الدرَّاسة، كمرحلةٍ أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج.

وأوضحتِ الأمانة أن التقدُّم للمسابقة يقتصر على الذكور فقط، وذلك وَفقًا لطلبات الجهات الطالبة وطبقًا للائحة الإيفاد رقم: (16) لسنة 2025م، مشيرةً إلى أنه يُشترَط فى المتقدِّم أن يكون معيَّنًا على درجة ماليَّة بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى مدَّةً لا تقل عن ثلاث سنوات منذ مباشرة العمل بالأزهر فى مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الدِّينى، مع مراعاة التجاوُز عن كسر الشهر الأخير، كما يُشترط بالنسبة لمعلِّمى القراءات أن يكونوا حاصلين على مرحلة التخصُّص كحدٍّ أدنى، وألا تقل درجة تقارير الأداء الوظيفى فى العامين السابقين مباشرةً على عام التقدُّم عن (90) درجة، على أن يُعتدَّ بآخر تقريرين معتمَدين فى حالة عدم توفُّر المطلوب.

شروط التقدم إلى المسابقة العامَّة للإيفاد

وأضافتِ الأمانة أن من بين الشروط أيضًا أن يكون المتقدِّم قد أدَّى الخدمة العسكريَّة، أو أُعفِى منها نهائيًّا، وفى حالة الإعفاء المؤقَّت يُشترَط تقديم موافقة مِنَ الجهات المختصَّة بالقوَّات المسلَّحة على السفر، مع تمتُّعه باللياقة الصحيَّة اللازمة طبقًا لشهادة طبيَّة معتمدة من مستشفى حكومى يحدِّده المجمع، كما يُشترط ألا يكون قد سبق له الإيفاد على نفقة الأزهر أو أيَّة جهة أخرى، وألا تقل المدَّة الباقية له فى الخدمة عن عامين عند إعلان المسابقة، وألا يكون قد قضى بالخارج مدَّة ثمانية أعوام أو أكثر، سواء فى تعاقُد شخصى أو إجازة بمرتَّب أو مِنْ دون مرتَّب.

