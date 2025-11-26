الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح على هذه الأماكن غدا الخميس

طقس الخميس، فيتو
طقس الخميس، فيتو
18 حجم الخط
ads

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من "سيوة، السلوم، مطروح"، وذلك غدا الخميس.

 

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق.

 

حالة الطقس غدا الخميس

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، وتستمر درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حارعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط، درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

مائل للبرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

انخفاض حاد والصغرى تقلق، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

موناكو وبافوس يتعادلان 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

منتخب السودان يفوز على لبنان ويتأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب

جزر القمر يفوز على اليمن 4-2 بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العرب

كوبنهاجن يتخطى كايرات ألماتي 2/3 في دوري أبطال أوروبا

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الوعد ببيع عقار قبل تملكه

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

المزيد
الجريدة الرسمية