وزير الخارجية: ندعم وحدة التراب اللبناني وسلامة أراضيه

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج: "نقلت رسالة دعم كاملة لرؤية ومبادرة الرئيس عون التي أطلقها بمناسبة يوم الاستقلال من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وننتهز هذه الفرصة ونَتَقَدَّم للشعب اللبناني الشقيق وللقيادة والحكومة اللبنانية بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال وهو يوم 22 نوفمبر".

وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان: "بالأمس، كان هناك اتصال مهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني جوزيف عون، وذلك في إطار الاتصالات الدورية التي تجريها الدولة والقيادة المصرية مع الدولة والقيادة اللبنانية".

وتابع: "توقيت الزيارة مهم وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على نقل رسالة تضامن وإظهار دعمنا الكامل للدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدة التراب اللبناني، والعمل على الاستماع إلى الرؤية اللبنانية تجاه الأخطار المحدقة بلبنان ومخاطر أي تصعيد قد ينال من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وهو ما يعكس حرص مصر على الانخراط الكامل في الشأن اللبناني".

وتابع: "وبهذه المناسبة.. فخامة الرئيس عون ألقى كلمة مهمة جداً، وتتضمن مبادرة وعناصر محددة، ونحن ندعم هذه العناصر بشكل كامل لأنها تصب في النهاية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سيادة وسلطة الدولة على كامل التراب الوطني اللبناني، مع عدم إعطاء أي ذرائع لأي طرف لاستغلال أي ثغرات قد ينفذ منها لاتخاذ إجراءات من شأنها العدوان على الدولة اللبنانية وعلى السيادة اللبنانية وعلى وحدة التراب اللبناني".

