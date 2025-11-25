تفاصيل جلسة طولان والصقر مع لاعبي منتخب مصر قبل كأس العرب

18 حجم الخط

منتخب مصر، انطلق اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر الثاني بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو الأخير للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها مركز المنتخبات، أحد المنتخبات الوطنية الأولى منذ إنشائه.

طولان والصقر يجتمعان مع لاعبي منتخب مصر

ووسط أجواء مثالية، أدى منتخب مصر المشارك في كأس العرب مرانه الأول بالمعسكر، حيث شاركت فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين، وحرص كل من حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب وأحمد حسن الصقر، مدير المنتخب على عقد اجتماع مع اللاعبين والتأكيد على أهمية البطولة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل الوصول لأبعد نقطة فيها لتصدير الفرحة للجماهير المصرية.

مران منتخب مصر الثاني، فيتو

وقاد عصام الحضري، مدرب حراس المرمى فقرة تدريب حراس المرمى، بمشاركة محمد بسام وعلي لطفي، بينما غاب محمد عواد لارتباطه مع الزمالك بمباراته المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

طولان يتابع مباراة الكويت وموريتانيا

ومن جانبه، أكد حلمي طولان أن الجهاز الفني، حرص على متابعة مباراة الكويت ضد موريتانيا التي حسمتها الكويت لصالحها، ليكون الفريق الرابع في مجموعة منتخبنا ببطولة كأس العرب.

وشدد طولان على أن منتخب مصر جاهز للقاء الكويت بالعاصمة القطرية، في افتتاح مشواره بدور المجموعات، في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب على إقامة المعسكر التدريبي بمركز المنتخبات الوطنية، والذي تتوافر فيه كل الإمكانات للاعبين من ملاعب رائعة وإقامة وجيم وهدوء ونظام، وهي عوامل مهمة لنجاح المعسكر.

