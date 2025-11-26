الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة مصر والكويت في افتتاح كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب مصر المشارك


منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

منافس مصر في الجولة الأولى بكأس العرب

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت. 

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر. 

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

منتخب الكويت، فيتو
قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.



