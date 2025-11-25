منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بمشروع الهدف (صور)

18 حجم الخط

أدى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، حصته التدريبية الأولى، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا لبطولة كأس العرب، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وانطلق اليوم الثلاثاء، المعسكر الأخير لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، استعدادًا لخوض منافسات المحفل العربي.

إنطلاق أخر معسكر لمنتخب مصر قبل المشاركة بكأس لعرب

وبدأ تجمع منتخب مصر الثاني اليوم الثلاثاء في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، في غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري، حيث يرتبط هؤلاء اللاعبون بخوض مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات مع أنديتهم في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر، أن يلحق لاعبو الأهلي والزمالك والمصري ببعثة منتخب مصر في العاصمة القطرية الدوحة، عقب انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الثاني تدريباته على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية أيام 25 و26 و27، على أن تغادر بعثة الفريق يوم 28 في طريقها إلى الدوحة.

موعد تجمع منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، موعدًا لتجمع الفريق بمركز المنتخبات الوطنية، في معسكر تدريبي لمدة 48 ساعة، على أن يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر

وتطير بعثة منتخب مصر إلى قطر في الساعة الواحدة والنصف ظهر الجمعة المقبل 28 نوفمبر، للمشاركة في بطولة كأس العرب، وستضم البعثة 23 لاعبا بينهم 3 حراس مرمى، بحسب لائحة البطولة.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

حراسة المرمى:علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع:هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

يبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب الكويت يوم 2 ديسمبر 2025، ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.