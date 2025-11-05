هاني أبو ريدة: التأهل للمونديال لم يكن سهلًا وصلاح نموذج للنضج والقيادة

18 حجم الخط

أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي كاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم لم يكن سهلًا كما يتصور البعض، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

التأهل لكأس العالم لم يكن سهلا

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "لا أريد أن أقلل من حجم إنجاز حسام حسن، فالمجموعة التي وقعنا فيها ضمت منتخبات قوية وأخرى أقل مستوى، لكن التصفيات دائمًا تحمل مفاجآت، والتأهل لم يكن بالسهولة التي يظنها البعض".

وأضاف هاني أبو ريدة: "نشكر الجهاز الفني واللاعبين على جهودهم والوصول إلى كأس العالم، فهناك منتخبات كبيرة مثل نيجيريا تخوض الملحق".

حسام حسن، فيتو

متفائل بتحقيق نتائج جيدة في أمم افريقيا بالمغرب

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة استمرار الدعم الكامل للجهاز الفني والمنتخب الوطني، مؤكدًا أن الفراعنة قادرون على تحقيق نتائج مميزة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لما يملكه اللاعبون من ثقة ورغبة في الوصول لأبعد نقطة بالبطولة.

وفيما يخص العلاقة مع المدير الفني، أوضح أبو ريدة: "قيل إنني ضد حسام حسن، لكن بعد العمل سويًا على أرض الواقع اتضح أن الأمر مختلف تمامًا، والجهاز الفني وجد مني كل الدعم والمساندة".

كما أشاد أبو ريدة بقائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى به في النضج والقيادة: "صلاح يمتلك نضجًا على أعلى مستوى، سواء على الصعيد الشخصي أو في إدارته لزملائه داخل المنتخب، وأنا فخور جدًا بطريقة تعامله ودوره كقائد للفريق".

