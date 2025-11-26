الأربعاء 26 نوفمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يقرر مراقبة حسابات جنوده على مواقع التواصل الاجتماعي بنظام مورفيوس

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
نظام مورفيوس، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مراقبة حسابات جنوده على منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المواد التي ينشرونها سواء كان نصوصا أو صورا أو مقاطع فيديو.

الجيش الإسرائيلي يراقب حساب جنوده على مواقع التواصل

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد كشف النقاب عن تمكن حركة حماس من إنشاء شبكة استخبارية ضخمة قبل 7 أكتوبر 2023، حصلت من خلالها، عبر مراقبة استمرت سنوات، على معلومات عن الجيش وتحركاته من حسابات الجنود على منصات التواصل.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن مراقبة حسابات الجنود تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة.

وتابعت، أن نظاما تكنولوجيا جديدا يسمى "مورفيوس"، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيقوم بمراقبة حسابات جنود الجيش الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من كل ما ينشرونه نصوصا وصورا ومقاطع فيديو.

مراقبة حسابات جنود الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي

وقالت الإذاعة، إن نظام مورفيوس يتعلم، من خلال الذكاء الاصطناعي، فحص المنشورات والتحقق مما إذا كانت تكشف عن معلومات حساسة، مثل مواقع قواعد عسكرية أو أسلحة أو أي معلومات أخرى.

وذكرت أنه إذا لزم الأمر، فسيتمكن نظام المراقبة مورفيوس من تحديد الحالات لتتم مراجعتها من قبل مسؤولي أمن المعلومات.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن النظام سيبدأ العمل رسميًّا أوائل ديسمبر المقبل، بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، موضحة أنه سيشمل 170 ألف جندي يملكون حسابات عامة، دون أن يشمل أصحاب الحسابات الخاصة أو جنود الاحتياط لأسباب قانونية.

ولفتت إلى مرحلة تجريبية للنظام استمرت 4 أشهر راقبت خلالها حسابات 45 ألف جندي، وسُجِّل خلالها آلاف الحالات التي تطلبت تدخل قسم أمن المعلومات لحذف منشورات اعتبرت حساسة.

ويعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الإذاعة العبرية، بأن الإجراء الجديد يتجاوز قواعد ضبط القوة ويقيد خصوصية الجنود، لكنه يراه ضروريًّا لمنع تكرار ما حدث قبل 7 أكتوبر 2023.

الجيش الإسرائيلي يوقف حافلات تقل نشطاء متضامنين مع الفلسطينيين في بورين

شرطي إسرائيلي سابق يضرم النار في نفسه قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل جنود الاحتلال

 

 

