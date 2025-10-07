الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قصف مدفعي وجوي عنيف من الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في غزة

غزة
غزة

 أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء بشن جيش الاحتلال هجوم مدفعي وجوي عنيف على عدة مناطق في قطاع غزة.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أمس الاثنين، أن رئيس الأركان إيال زامير وجه برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها خلال الأعياد اليهودية.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر ميدانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزامًا ناريًا في محيط المستشفى الأردني جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية واشتعال حرائق في المنطقة المحيطة.

 

مخاوف على سلامة الطواقم الطبية

 وأعربت مصادر طبية عن مخاوف على سلامة الطواقم العاملة في المستشفى الأردني، في ظل استمرار القصف الجوي المكثف الذي يعيق عمليات الإغاثة ونقل الجرحى من المناطق المستهدفة.

 

استهداف يفاقم الأزمة الإنسانية

 يأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه مدينة غزة وضعًا إنسانيًا متدهورًا نتيجة تواصل العمليات العسكرية، وانقطاع الإمدادات الطبية والغذائية عن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الاعياد اليهودية الطائرات الحربية الاسرائيلية جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: مفاوضات شرم الشيخ تقترب من اتفاق لإنهاء حرب غزة

خارطة طريق وتحديد آلياتها الزمنية، حماس تكشف تفاصيل أولى مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

أخبار مصر: وفاة أحمد عمر هاشم، قصة بلاغ كاذب هز الجيزة، الزمالك يحدد مصير جون إدوارد، تصريحات مثيرة للناجية من "جريمة نبروه"

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads