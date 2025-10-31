شرطي إسرائيلي سابق يضرم النار في نفسه قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل جنود الاحتلال

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطيا سابقا أصيب بجروح خطيرة بعد إضرامه النار في نفسه قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل جنود الاحتلال.

حرقوا علم إسرائيل وهتفوا ضد الصهيونية، انتهاء مليونية الحريديم ضد قانون التجنيد الإلزامي

الحريديم، تجمع آلاف اليهود المتشددين "الحريديم"، فيما أطلقوا عليه مليونية ضد قانون التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، وهي قضية حساسة بالنسبة للائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

مظاهرات الحريديم ضد قانون التجنيد الإلزامي

وخرج الحريديم إلى الشوارع احتجاجا على عدم سن قانون يضمن لهم حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو أمر لطالما وعدهم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبموجب ترتيبات قديمة يتمتع اليهود المتشددون "الحريديم" بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، شرط أن يكرسوا أنفسهم لتدريس النصوص اليهودية في المدارس الدينية.

وبات هذا الإعفاء موضع انتقاد متزايد منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، في ظل مواجهة جيش الاحتلال صعوبات في التجنيد للقتال بالقطاع.

