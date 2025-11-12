وزير الحرب الإسرائيلي يقترح إغلاق إذاعة جيش الإحتلال

18 حجم الخط

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أنه سيقترح على الحكومة إغلاق إذاعة جيش الاحتلال، واصفًا هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على حيادية الجيش وتعزيز ثقة الجمهور به.

حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

ومن المتوقع أن تتوقف الإذاعة عن البث بحلول الأول من مارس 2026، وفقًا لبيان.

الفضائح تتوالى على جيش الاحتلال

ولا يعلم حتى الآن أسباب القرار وما هي الأجواء التي قادت إليه، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة منذ حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة، وتتوالى الفضائح على جيش الاحتلال.

