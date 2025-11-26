أبو الغيط: الإعلام العربي يملك فرصة تاريخية لاستعادة الثقة

18 حجم الخط

قال أحمد أبو الغيط،الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المشهد الإعلامي العالمي والعربي يعيش تحولات غير مسبوقة بفعل التطور التكنولوجي وصعود جيل جديد بات يتعامل مع المحتوى بعادات مختلفة تمامًا عمّا كان سائدًا.

تقديم محتوى موثوق يواجه الفجوة المتزايدة في المصداقية

جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط أمام الدورة الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب، مرحبا بتولي الجمهورية العربية السورية رئاسة الدورة لمجلس وزراء الإعلام العرب، مثمنا جهود البحرين في قيادة الدورة السابقة.

وأكد الأمين العام على التأثير العميق لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تُفرز محتوى متطرفًا وجاذبًا للاستقطاب بسبب طبيعة تصميمها القائمة على تضخيم الآراء المثيرة، وهو ما يخلق ما يشبه “فقاعات مغلقة” لا يسمع فيها المستخدم سوى صدى أفكاره.

كما أكد أن هذا الواقع يفرض على الإعلام العربي تحديًا مزدوجًا؛ دخول هذه الساحات بفاعلية، وتقديم محتوى موثوق يواجه الفجوة المتزايدة في المصداقية التي تفتقر إليها تلك المنصات.

الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي كمرجعية أخلاقية ومهنية

شدّد الأمين العام على ضرورة بقاء الإعلام العربي بعيدًا عن الاستقطاب، وأن يكون ولاؤه للمشاهد والقارئ وحدهما، ملتزمًا بميثاق الشرف الإعلامي كمرجعية أخلاقية ومهنية.

وأوضح أن الإعلام يشكل حائط صد في مواجهة خطاب التطرف، وأن الاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب تعبّر عن أهمية هذا الدور في تفكيك سرديات العنف وفضح خطاب الكراهية.

استعرض الأمين العام الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 التي أقرتها القمة العربية في الظهران عام 2018، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية لربط الرسالة الإعلامية بأهداف التنمية في مجالات التعليم والصحة والبيئة.

وأشار إلى أن الخريطة تُعد جزءًا أساسيًا من الرؤية العربية للتنمية المستدامة 2045 التي جرى اعتمادها في قمة بغداد العام الجاري، بما يعزز التحول التنموي الشامل الذي تطمح إليه الدول العربية.

69 ألف شهيد ودمارًا هائلًا في غزة

أكد الأمين العام أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة هي الأخطر والأقسى بعد حرب خلفت أكثر من 69 ألف شهيد ودمارًا هائلًا في غزة.

وأشاد بتفاعل الإعلام العربي مع مآسي القطاع، لكنه شدد على أن المطلوب أكبر بكثير.

ودعا إلى مخاطبة الأجيال الجديدة حول العالم بلغات يفهمونها، وتقديم الرواية الفلسطينية بوضوح بعيدًا عن الدعاية الإسرائيلية التي صاغت سردية مضللة على مدى عقود.

وأشار إلى أن صور غزة وجرائم الاحتلال أصبحت أقوى من أي محاولات للتشويه أو التدليس.

حقيقية في مسيرة الإعلام العربي

دعا الأمين العام إلى تفعيل خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وتكريس حضور مؤثر في الفضاء الرقمي الذي أصبحت فيه الأصوات المتضامنة مع فلسطين أكثر قوة وتأثيرًا.

وأكد أن الإعلام العربي يملك فرصة تاريخية لاستعادة الثقة، شرط أن يتوجه إلى الجمهور بمهنية، بلغة العصر، وبقدرة على تقديم الحقيقة في عالم متغير وسريع.

اختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أهمية أن تمثل هذه الدورة إضافة حقيقية في مسيرة الإعلام العربي نحو كسب ثقة الجمهور والارتقاء بوعيه، متمنيًا النجاح والتوفيق لأعمال المجلس في المرحلة المقبلة.

