الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يوقف حافلات تقل نشطاء متضامنين مع الفلسطينيين في بورين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
18 حجم الخط

أوقفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة 7 حافلات كانت تقل نشطاء يساريين في منطقة أرييل كانوا ينوون المشاركة في قطف الزيتون بمنطقة بورين، مساندة للفلسطينيين بعد تصاعد حوادث العنف مؤخرا.

وخلال الاحتكاك، أغلق النشطاء الطريق لنحو عشرين دقيقة قبل أن يواصلوا تنظيم مظاهرة في المكان. 

وأوضح عضو الكنيست جلعاد كاريف، الذي حضر مع النشطاء، أن الشرطة ترفض تقديم أمر إغلاق عسكري رسمي، وتستخدم صلاحياتها بشكل تعسفي لمنع مرورهم.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، أفاد بأن القرار جاء عقب التوترات الأمنية وزيادة حوادث العنف في موسم قطف الزيتون، ومن أجل حماية الأمن، تم تقييد الوصول إلى المواقع الزراعية في الضفة الغربية لمن هم ليسوا من سكان المنطقة أو أصحاب الأراضي، مع تأكيده على أهمية دعم موسم قطف الزيتون للفلسطينيين رغم التحديات الأمنية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بورين جيش الإحتلال الإسرائيلي الزيتون

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

وصول بعثة منتخب الناشئين لملعب مواجهة سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما (صور)

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads