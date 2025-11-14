الجيش الإسرائيلي يوقف حافلات تقل نشطاء متضامنين مع الفلسطينيين في بورين

18 حجم الخط

أوقفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة 7 حافلات كانت تقل نشطاء يساريين في منطقة أرييل كانوا ينوون المشاركة في قطف الزيتون بمنطقة بورين، مساندة للفلسطينيين بعد تصاعد حوادث العنف مؤخرا.

وخلال الاحتكاك، أغلق النشطاء الطريق لنحو عشرين دقيقة قبل أن يواصلوا تنظيم مظاهرة في المكان.

وأوضح عضو الكنيست جلعاد كاريف، الذي حضر مع النشطاء، أن الشرطة ترفض تقديم أمر إغلاق عسكري رسمي، وتستخدم صلاحياتها بشكل تعسفي لمنع مرورهم.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، أفاد بأن القرار جاء عقب التوترات الأمنية وزيادة حوادث العنف في موسم قطف الزيتون، ومن أجل حماية الأمن، تم تقييد الوصول إلى المواقع الزراعية في الضفة الغربية لمن هم ليسوا من سكان المنطقة أو أصحاب الأراضي، مع تأكيده على أهمية دعم موسم قطف الزيتون للفلسطينيين رغم التحديات الأمنية الراهنة.

