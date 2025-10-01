الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الحرب الإسرائيلي: إجبار كل من يغادر مدينة غزة على المرور عبر حواجز الجيش

يسرائيل كاتس، فيتو
يسرائيل كاتس، فيتو

قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي، أننا سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة 

وكان رئيس وزراء الاتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال امس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة، وذلك في أحدث تصريح عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في غزة.

وأضاف نتنياهو - في تصريح مصور نشر على قناته في "تليجرام"، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية - "سنستعيد جميع رهائننا أحياء وبخير، فيما سيبقى الجيش الإسرائيلي في معظم قطاع غزة".

