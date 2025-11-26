وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصص في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي والتأهيل الروبوتي

18 حجم الخط

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بزيارة رسمية إلى مستشفى «أنقرة جازيلر» بتركيا، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر المنعقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.

المراكز العالمية الرائدة في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي وصدمات الدماغ

ويُعدّ مستشفى أنقرة جازيلر أحد أبرز المراكز العالمية الرائدة في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي وصدمات الدماغ، والتأهيل الروبوتي المتقدم، وتأهيل مصابي الحروب والإصابات المعقدة، حيث يعتمد أحدث التقنيات مثل الأنظمة الروبوتية (Lokomat وArmeo)، والمشي المضاد للجاذبية، والتحفيز الكهربائي الوظيفي، والذكاء الاصطناعي في برامج التأهيل.

تطوير وحدات إعادة التأهيل

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي ونقل هذه التجربة الرائدة إلى مصر، من خلال تطوير وحدات إعادة التأهيل، وتدريب الكوادر الطبية المصرية، وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات تأهيلية بمستوى عالمي للمرضى المصريين.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على أحدث البروتوكولات العلاجية والتكنولوجيا المتطورة بالمستشفى الذي يضم 210 أسرّة و16 عيادة متخصصة، كما ناقش مع إدارته برامج تدريبية في الطب التكميلي (الوخز بالإبر والعلاج بالأوزون) وسبل توسيع الشراكة المستقبلية.

وتؤكد الزيارة حرص مصر على الاستفادة من النماذج العالمية الرائدة؛ للارتقاء بمنظومة إعادة التأهيل وتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.