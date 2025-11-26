الأربعاء 26 نوفمبر 2025
وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصص في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي والتأهيل الروبوتي

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار في أنقرة، فيتو
قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بزيارة رسمية إلى مستشفى «أنقرة جازيلر» بتركيا، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر المنعقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.

المراكز العالمية الرائدة في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي وصدمات الدماغ

ويُعدّ مستشفى أنقرة جازيلر أحد أبرز المراكز العالمية الرائدة في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي وصدمات الدماغ، والتأهيل الروبوتي المتقدم، وتأهيل مصابي الحروب والإصابات المعقدة، حيث يعتمد أحدث التقنيات مثل الأنظمة الروبوتية (Lokomat وArmeo)، والمشي المضاد للجاذبية، والتحفيز الكهربائي الوظيفي، والذكاء الاصطناعي في برامج التأهيل.

تطوير وحدات إعادة التأهيل

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي ونقل هذه التجربة الرائدة إلى مصر، من خلال تطوير وحدات إعادة التأهيل، وتدريب الكوادر الطبية المصرية، وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات تأهيلية بمستوى عالمي للمرضى المصريين.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على أحدث البروتوكولات العلاجية والتكنولوجيا المتطورة بالمستشفى الذي يضم 210 أسرّة و16 عيادة متخصصة، كما ناقش مع إدارته برامج تدريبية في الطب التكميلي (الوخز بالإبر والعلاج بالأوزون) وسبل توسيع الشراكة المستقبلية.

الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض

وزير الصحة يناقش مع نظيره التركي تعزيز التعاون المشترك ونظم الإنذار المبكر للأوبئة

وتؤكد الزيارة حرص مصر على الاستفادة من النماذج العالمية الرائدة؛ للارتقاء بمنظومة إعادة التأهيل وتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

