هوس النظافة يزيد الحساسية، كيف يؤثر الإفراط في التعقيم على المناعة؟

كشفت دراسات علمية حديثة أن الإفراط في النظافة قد يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالحساسية.

لماذا تصاب بالحساسية في البيئات النظيفة؟

الجهاز المناعي يشبه جيشًا متدربًا، يتعلم كيفية التمييز بين ما هو ضار وما هو غير ضار من خلال المواجهة اليومية مع الجراثيم.

يقول الدكتور تشايتانيا تشالا، استشاري الطب الباطني بالهند إن تجاهل هذه اللقاءات الصغيرة قد يجعل الجهاز المناعي يبالغ في رد فعله تجاه أشياء غير ضارة، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو شعر الحيوانات الأليفة وفق ما نشر على Onlymyhealth.

يشير العلماء إلى فرضية النظافة، التي تفسر ارتفاع معدلات الحساسية والربو في المدن فائقة النظافة.

الأطفال الذين ينشأون في بيئات طبيعية ويختبرون اللعب في الخارج والطين غالبًا ما تظهر لديهم حساسية أقل مقارنةً بالأطفال الذين يعيشون في بيئات معقمة تمامًا.

هل العيش في بيئة نظيفة يؤثر على المناعة؟

مع التقدم في العمر، يقضي معظم الناس أوقاتهم داخل المنازل، محاطين بهواء مفلتر وأسقف وأسطح معقمة، دون مواجهة طبيعية مع الميكروبات.

وفقًا للدكتور تشالا، هذا يؤدي إلى أن خلايا المناعة لا تحصل على "تمرينها" المنتظم، وعند مواجهة مسببات الحساسية قد تستجيب بشكل مبالغ فيه، مسببة العطس وحكة العيون أو الاحتقان المزمن.

ليس كل الميكروبات ضارة، فالكائنات الدقيقة الموجودة على الجلد وفي الأمعاء وحول المنزل تساعد على تنظيم الاستجابات المناعية.

الدراسات تشير أيضًا إلى أن تربية الحيوانات الأليفة وممارسة البستنة تعزز تنوع الميكروبات، ما يقلل من احتمالية الإصابة بالحساسية.

الرسالة الأساسية هي تحقيق التوازن في النظافة؛ فالتعقيم الزائد قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

نمط الحياة السيئ وخطر الحساسية

أسلوب الحياة العصري يسهم أيضًا في زيادة الميل للتحسس.

الأنظمة الغذائية عالية المعالجة، وقلة النشاط البدني، والتوتر المزمن كلها عوامل تُضعف المناعة.

تقول الدراسات إن أمعاء الإنسان تؤوي جزءًا كبيرًا من جهاز المناعة، وأي خلل فيها يؤثر مباشرة على استجابة الجسم.

تناول الأطعمة المصنعة مع قلة الألياف قد يؤدي إلى التهاب أمعاء مزمن، مما يجعل جهاز المناعة أكثر تفاعلية ومهيئًا لردود فعل تحسسية.

التوتر المزمن يزيد الأمر سوءًا، فالجهاز المناعي يصبح أكثر عرضة لردود الفعل المبالغ فيها.

كيف تعزز مناعتك إذا كنت من مهووسي النظافة؟

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الحفاظ على نظافة البيئة من حولهم بشكل مبالغ فيه، هناك عدة خطوات يمكنك اتباعها للوقاية من الحساسية:

1. إعادة التفكير في مستوى النظافة

غسل اليدين قبل الطعام وتنظيف الانسكابات أمر ضروري، لكن ليس من الضروري فرك كل سطح حتى يصبح خاليًا تمامًا.

السماح بالتعرض القصير للبيئات اليومية مثل الحدائق أو وسائل النقل العام أو رفوف الكتب المغبرة قليلًا يُعد تدريبًا مفيدًا للمناعة.



2. تغذية الأمعاء والجسم

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وإضافة الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير والخضراوات المخللة، يساعد في الحفاظ على صحة بكتيريا الأمعاء.

ممارسة الرياضة بانتظام تعرض الجسم لمجموعة متنوعة من الميكروبات المفيدة.



3. الحصول على نوم كافٍ وإدارة التوتر

الحرمان من النوم والتوتر المزمن يضعف وظائف المناعة ويزيد من احتمالية حدوث التحسس. اليقظة الذهنية، والمشي، واستراحات التخلص من السموم الرقمية تساعد على تعزيز صحة الجسم والمناعة.

وفي حال استمرار أعراض الحساسية مثل العطس، أو حكة العيون، أو الطفح الجلدي، أو الاحتقان المستمر، يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد السبب ووضع خطة علاجية مناسبة.

