حوادث

الأمن يكشف حقيقة منشور الاعتداء على مصلٍّ عقب صلاة الجمعة بالجيزة

حقيقة منشور الاعتداء
حقيقة منشور الاعتداء على مصلٍّ عقب صلاة الجمعة بالجيزة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة منشور متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، زعمت صاحبته أن بعض الأشخاص اعتدوا على أحد المصلين عقب أدائه صلاة الجمعة بأحد مساجد الجيزة.

وبفحص ما تم تداوله، تبين أن الواقعة لا علاقة لها بما ورد في المنشور، وأن الحقيقة تتمثل في نشوب مشاجرة بين زوج صاحبة الحساب، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وبين شخص آخر عقب خروجهما من المسجد، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وتبيّن أن الطرفين اتُّخذت بشأنهما الإجراءات القانونية في حينه، ثم تصالحا أمام النيابة العامة. وبمواجهة الشاكية، أقرت بأنها نشرت ادعاءً غير صحيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

