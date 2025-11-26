وزير الشباب والرياضة يعلن تفاصيل بطولة العالم للكاراتيه بعد عودتها إلى مصر

18 حجم الخط

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة لبطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مصر على صالة استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري، في عودة تاريخية للبطولة بعد غياب امتد 37 عامًا، وبمشاركة 88 دولة من مختلف قارات العالم، وهو ما يعكس المكانة الريادية لمصر على خريطة الرياضة الدولية.

وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من قيادات الاتحاد الدولي والعربي والمصري للكاراتيه، أبرزهم أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط، والأستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي.

وأكد الحضور في كلماتهم أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في تنظيم البطولات العالمية، وأن استضافة البطولة بعد غياب طويل يعكس ثقة الاتحاد الدولي في القاهرة وقدراتها التنظيمية المتفوقة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكدًا أن عودة بطولة العالم للكاراتيه إلى مصر تمثل ترجمة واضحة للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة المصرية، وللنهضة الشاملة التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن استضافة النسخة الحالية ليست مجرد حدث رياضي، بل هي رسالة تؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم أبرز الأحداث الدولية وفق أعلى المعايير، إلى جانب ما تشهده المنشآت الرياضية من تطوير غير مسبوق.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مصر باتت وجهة مفضلة للاتحادات الدولية بفضل الإمكانات اللوجستية والتنظيمية المتقدمة، مشيرًا إلى أن مشاركة 88 دولة في البطولة تؤكد المكانة التي وصلت إليها الرياضة المصرية. وأكد أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكاراتيه وجميع الجهات المعنية لضمان تقديم نسخة استثنائية تليق باسم مصر وقيمتها.

وأكد الوزير أن عودة البطولة إلى القاهرة بعد غياب 37 عامًا تعد نجاحًا كبيرًا ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز استضافة البطولات العالمية، وتنشيط السياحة الرياضية، ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى جعل مصر واحدة من أهم العواصم الرياضية عالميًا.

ومن جانبه، قال أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، إن اختيار مصر لاستضافة بطولة العالم بعد غياب 37 عامًا لم يكن قرارًا عابرًا، بل جاء تتويجًا لسجل طويل من النجاحات التنظيمية التي حققتها القاهرة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الاتحاد الدولي تابع عن قرب التطور الهائل في البنية التحتية الرياضية المصرية، والقدرات التنظيمية التي باتت نموذجًا عالميًا يحتذى به، مؤكدًا أن مصر تمتلك اليوم منظومة رياضية متكاملة قادرة على استضافة أكبر وأهم البطولات الدولية بكفاءة عالية.

وأضاف سبينوس أن العودة إلى القاهرة تحمل رمزية كبيرة للاتحاد الدولي ولأسرة الكاراتيه العالمية، مشيرًا إلى ثقته الكاملة بأن النسخة الحالية ستُعد واحدة من أفضل النسخ في تاريخ البطولة، وأن ما شاهده من استعدادات داخل صالة استاد القاهرة يعكس احترافية حقيقية ورغبة صادقة في تقديم تجربة تنظيمية فريدة لكل اللاعبين والوفود المشاركة.

فيما أكد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن استضافة بطولة العالم في القاهرة بعد 37 عامًا تمثل محطة فارقة تعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت لضمان تنظيم يليق باسم مصر ومكانتها القارية والدولية.

وأوضح أن الاتحاد المصري عمل منذ الإعلان عن الاستضافة على إعداد منظومة تنظيمية متكاملة تُسهم في تقديم نسخة على أعلى مستوى، سواء من حيث استقبال الوفود أو تجهيز الصالة والبنية الفنية للبطولة. وأشار الدهراوي إلى أن المنتخب المصري يدخل منافسات البطولة بطموحات كبيرة ورغبة صادقة في اعتلاء منصات التتويج، مؤكدًا أن اللاعبين خضعوا لفترة إعداد قوية، وأن الجهاز الفني جهّز خطة شاملة لضمان أفضل أداء ممكن أمام جماهيرهم وعلى أرضهم، بما يعزز فرص مصر في تحقيق عدد مميز من الميداليات خلال هذا الحدث العالمي.

وفي ختام المؤتمر، أكد الوزير وكبار الحضور جاهزية مصر الكاملة لانطلاق المنافسات، وسط توقعات بمشاركة قوية ومنافسات على أعلى مستوى، بما يجعل هذه النسخة من أهم نسخ بطولة العالم للكاراتيه، ويعكس قدرة الدولة المصرية على مواصلة تحقيق النجاحات التنظيمية والرياضية.

