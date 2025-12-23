"بطل العالم" ليس الأول، أعمال فنية من بطولة عصام عمر

18 حجم الخط

أطلقت منصة يانجو بلاي أمس الاثنين البوستر الرسمي والبرومو التشويقي لمسلسل بطل العالم، تمهيدًا لعرضه قريبًا، في عمل جديد يراهن على شعبية عصام عمر المتصاعدة.

لكن هذا العمل ليس الأول في مسيرته، إذ سبق وقدم مجموعة من البطولات التي أثبتت قدرته على تنويع أدواره والنجاح في أكثر من لون فني.

واحدة من أبرز تجاربه المبكرة كانت بطولة الفيلم القصير شيفت مسائي عام 2020، والذي تدور أحداثه حول شاب عشريني يعمل في مركز خدمة عملاء لإحدى شركات الإنترنت، يتلقى اتصالا من عميل يشكو انقطاع الخدمة، لتتصاعد الأحداث داخل مكالمة واحدة تكشف ضغوط العمل والتعامل الإنساني القاسي، والفيلم من إخراج كريم شعبان، وشارك في بطولته أحمد كمال، عصام عمر، مروة أنور، ونجح في لفت الأنظار لأداء عصام عمر.

وفي مسلسل بالطو عام 2023، حقق عصام عمر نقلة نوعية حيث يعد هذا العمل أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما التلفزيونية وجسد خلاله شخصية عاطف كمال وهو طبيب حديث التخرج ويتم الكشف من خلال الأحداث عن كيفية تكيفه مع الواقع بعد عمله في وحدة صحية بالأقاليم، والعمل حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتحول إلى نقطة فارقة في مسيرته، مؤكدًا قدرته على تصدر بطولة عمل درامي متكامل.

وفي فيلم ‘البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" عام 2024 واصل عصام عمر حضوره السينمائي من خلال الفيلم في تجربة مختلفة أظهرت نضجا واضحا في اختياراته الفنية وأدائه، وفي موسم رمضان الماضي، قام ببطولة مسلسل نص الشعب اسمه محمد مجسدا شخصية محمد، ليواصل حضوره القوي في الدراما الرمضانية ويؤكد استمراره كأحد الأسماء الشابة المؤثرة.

ويدخل عصام عمر مسلسل بطل العالم وهو محمل بخبرة فنية نجاحات سابقة، ما يرفع سقف التوقعات حول العمل الجديد المنتظر عرضه قريبًا على منصة يانجو بلاي.

مسلسل بطل العالم

وينطلق عرض أولى حلقات مسلسل “بطل العالم” للفنان عصام عمر، خلال شهر يناير المقبل، حيث طرحت منصة يانجو بلاي البوستر الرسمي للمسلسل.

تدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف.

تتمحور القصة حول شخصية صلاح، حيث ينتقل من الملاكمة إلى عالم الحراسة الشخصية ليلتقي بدنيا للبحث عن ميراثها وحمايتها من شر لورد الرهانات.

قصة مسلسل بطل العالم

تدور قصة مسلسل بطل العالم حول صلاح بطل أفريقيا في الملاكمة، فبعد خسارته بطولة العالم، يتحول إلى إلى حارس شخصي يبحث عن فرصة ثانية تتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات.

ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

أبطال مسلسل بطل العالم

يضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا وجيهان الشماشرجي، مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل على منصة "يانجو بلاي".

