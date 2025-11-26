انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، في المرحلة الثانية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة مركز بلبيس ومشتول السوق (الدائرة الثانية)، والتي تعد من أكثر الدوائر تنافسًا، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين وسط متابعة إعلامية مكثفة.

تقدم المرشح علي النقيطي بعد حصوله على 59,846 صوتًا

وأسفرت النتائج عن تقدم المرشح على النقيطي بعد حصوله على 59,846 صوتًا متصدرًا القائمة، وجاء في المركز الثاني المرشح رشيد عامر بـ 33,146 صوتًا، فيما حلّت المرشحة سحر عتمان ثالثة بـ 32,968 صوتًا، في منافسة قوية على مقاعد الدائرة.

انتخابات مجلس النواب، كما حصل المرشح حاتم صيام على 26,302 صوتًا، تلاه عبدالله الرماح بـ 20,070 صوتًا، ثم كمال شعيب الذي حصل على 20,019 صوتًا.

إعلان الأسماء المتأهلة رسميًا لجولة الإعادة

وتترقب الدائرة خلال الساعات المقبلة إعلان الأسماء المتأهلة رسميًا لجولة الإعادة، وسط حالة من الترقب بين أنصار المرشحين، حيث تشير النتائج إلى جولة حاسمة عنوانها المنافسة القوية وشراسة السباق الانتخابي.

ومن المتوقع أن تشهد جولة الإعادة زخما انتخابيا كبيرا في ظل التقارب الملحوظ في الأصوات بين المتنافسين، وحالة الاستنفار في الحملات الانتخابية استعدادًا للجولة المقبلة.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 التي انتهت عملية التصويت مساء أمس بالداخل.

نتيجة المرحلة الثانية

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

