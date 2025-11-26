جامعة الجلالة توقع مذكرة تفاهم لتطوير الصناعات الوطنية وتعزيز الابتكار

18 حجم الخط

وقّعت جامعة الجلالة ومؤسسة مصر الخير اليوم مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى وضع إطار شامل للتعاون بين الجانبين في مجالات التدريب، والبحث العلمي، وتنمية المجتمع، ودعم الطلاب المتفوقين، وتطوير الصناعات الوطنية، إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وتم توقيع الاتفاق بمقر الجامعة، بحضور قيادات المؤسستين، حيث تأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الطرفين في خدمة المجتمع وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متطورة لطلاب الجامعات والشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى تكامل الجهود بين الجامعات والمؤسسات التنموية لضمان تعليم عالي الجودة وتوفير بيئة تمكن الشباب من اكتساب المهارات المستقبلية، مشيرا الي ان جامعة الجلالة تؤمن بأن دورها يمتد خارج حدود القاعات الدراسية ليصل إلى المجتمع، وهذه الشراكة ستفتح آفاقًا واسعة أمام طلابنا للحصول على خبرات عملية وتطبيقية عالمية المستوى.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة، سنعمل مع مؤسسة مصر الخير على تنفيذ برامج تدريبية ومشاريع بحثية مشتركة، وعلى دعم الطلاب المتفوقين، بما يعزز دور الجامعة كأحد أهم أذرع الدولة في بناء الإنسان المصري.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن بنود مذكرة التفاهم لا تقتصر فقط على النواحى التعليمية والنواحي الدراسية بل تتعداها إلى خدمة المجتمع وتخدم المستحقين بما تتضمنه من منح دراسية وقوافل طبية ونشر علمى وأكاديمي وأعمال تطوعية.

وأضاف رفاعي، إن مذكرة التفاهم مع جامعة الجلالة تهدف الي تفعيل التعاون بين الجانبين لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع وذلك من خلال التعاون بين الجانبين وتسخير خبرات مؤسسة مصر الخير وجامعة الجلالة لتقديم خدمات كثيرة تعود بالنفع على الطلاب داخل الجامعة والبيئة المحيطة بالجامعة وأيضا مختلف الفئات ممن تستهدفهم مصر الخير بخدماتها وبرامجها المختلفة،إضافة إلى تشجيع الطلاب على الأعمال التطوعية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم وضعت الإطار العام والخطوط العريضة للتعاون حيث شملت مجال المنح الدراسية، والتعاون فى تنفيذ القوافل الصحية للمناطق النائية والمحرومة، وأيضا التعاون فى مجال التعليم وإدارة المدارس، والتعاون فى تنفيذ المشروعات الدولية، والبحث عن الفرص التمويلية الدولية، بالاضافة الي التعاون فى مجال النشر العلمى والأكاديمى للموضوعات ذات الاهتمام المشترك،كما تضمنت التعاون بين الجانبين فى إعداد وتنظيم وتنفيذ (لقاءات- اجتماعات – ورش عمل).

مستهدفات مذكرة التفاهم بين الجلالة ومصر الخير

الجدير بالذكر بأن مذكرة التفاهم بين جامعة الجلالة ومؤسسة مصر الخير تستهدف عدة مجالات، أبرزها: تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في مجالات الهندسة، والعلوم، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الاجتماعية، بالاضافة الي دعم الطلاب المتفوقين من خلال منح دراسية وتمويل مشروعات تخرج متميزة، وايضا التعاون في إعداد برامج مشتركة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما سيتم تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تخدم أولويات الدولة، والتعاون في مشروعات التنمية المجتمعية داخل المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة الي دعم الابتكار وريادة الأعمال والمبادرات الطلابية.

