حازم قاسم: تسليم جثمان أسير صهيوني يأتي ضمن التزام حماس بإنهاء مسار التبادل

قال المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن تسليم جثمان أحد أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي يأتي في سياق التزام الحركة الثابت بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل، وبذل جهود متواصلة لإتمامه بالرغم من الصعوبات الكبيرة.

وتابع: المطلوب من الوسطاء مقابل هذا الالتزام من حركة حماس، الضغط على إسرائيل لتطبيق استحقاق وقف الحرب على قطاع غزة، وإلزامها بوقف الخروقات.

وسلمت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالتعاون مع سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، جثة أسير إسرائيلي ضمن بنود صفقة “طوفان الأقصى” مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد جيش الاحتلال أن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت الجثة في منطقة وسط قطاع غزة، في خطوة تأتي بعدما أعلنت كتائب القسّام في وقت سابق عن موعد عملية التسليم، مشيرة إلى أنها ستكون عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت غزة.

