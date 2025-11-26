الأربعاء 26 نوفمبر 2025
خارج الحدود

كاتس: سنشن حربا جديدة على لبنان إن لم يسلم حزب الله سلاحه

ألمح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن حرب جديدة على لبنان، إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، فضلًا عن إعادة إسرائيل النظر في اتفاقية الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال كاتس في جلسة الهيئة العامة للكنيست: "سنُعيد النظر في موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، إذ وجد فيه نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية".


كما كشف أن "أمريكا ألزمت حزب الله بالتخلي عن سلاحه في نهاية العام الحالي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء. وأردف قائلًا: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعًا".


 أضاف أن "الأمريكيين الزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025"، لكنه أشار إلى أنه لا يرى ذلك يحصل عمليًا على الأرض.

وحذر قائلًا: "إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفر من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الهيئة العامة للكنيست جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي حزب الله وسائل إعلام إسرائيلية وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي

