عامر منيب، مسيرة أبو البنات من معيد بكلية التجارة إلى صدفة قادته إلى الغناء والتمثيل

عامر منيب، مطرب شاب، لقبته الصحافة بمطرب المشاعر، مغني الرومانسية، صاحب صوت جميل، أثبت جدارته في الغناء بمجرد ظهوره، هو حفيد نجمة الكوميديا ماري منيب، قدم مشوارًا فنيًّا ناجحًا لكنه قصير، هو حفيد الكوميديانة الراحلة ماري منيب، رحل في مثل هذا اليوم عام 2011.



ولد المطرب عامر منيب عام 1963 بحي الدقي بالجيزة لعائلة فنية، رحلت والدته وهو طفل، فانتقل للعيش بحي شبرا حيث قامت جدته ماري منيب على تربيته هو وأشقائه جمال وأمينة وأميرة، تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1985 بتقدير جيد جدًّا وعين معيدًا في الكلية، رغب في السفر إلى أستراليا من أجل الماجستير والدكتوراة، لكنْ جاءت الصدفة ليلتقي مجموعة فنية قبل سفره بيومين ضمت فاروق الفيشاوي ومحمود يس والملحن حلمي بكر حيث غنى أغنية الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب وسط أصدقائه وسمعه حلمي بكر وأعجب بصوته ونصحه بعدم السفر ودراسة الموسيقى في مصر.

دراسة العزف على العود

بدأ عامر منيب دراسة الموسيقى على يد الموسيقار عاطف عبد الحميد عميد معهد التربية الموسيقية في ذلك الوقت، حيث تعلم العزف على العود والبيانو، ثم قام بتكوين فرقة موسيقية صغيرة غنى معها في الفنادق الكبرى والنوادي لأغاني عبد الحليم حافظ، لينطلق في مشوار الغناء والتمثيل القصير.

عامر منيب في بداياته



عن بدايته الفنية قال عامر منيب: أحب الفن منذ كنت أذهب إلى مسرح الريحاني في الإسكندرية وأنا طفل صغير، وكنت أسكن مع الأسرة بعمارة في كامب شيزار، وهناك كانت جدتي وهدى سلطان وعادل خيري وإبراهيم عمارة يقدمون مسرحية في المسرح القريب من العمارة، وكنت دائما اجلس على خشبة الملقن وأشاهد بكل انبهار ما يقدمه الفنانون على المسرح.

أول ألبوماته لمحي

كانت البداية عندما فكر فى تقديم ألبومه الأول على نفقته الخاصة لكن وقفت الأحوال المادية عائقًا أمامه، مما اضطره إلى بيع سيارته الخاصة واستدان من أصدقائه، إلى أن أصدر الألبوم بعنوان "لمحي" عام 1990، تبعه بعد ذلك بعشرة ألبومات اتخذت الطابع الرومانسي منها: أيام وليالي، فاكر، يا قلبي، الله عليك، كل ثانية معاك، حب العمر، حعيش، حتى كان آخر ألبوماته من إنتاج عالم الفن عام 2008 بعنوان "حظي من السما".

عامر منيب يتوسط الهضبة والكينج

اهتم عامر منيب بالكليبات المصورة في أغانيه فقدم كليب شوق وحنين، راح فين الغرام، بينا نعيش، ليلى ونهارى، وكانت آخر كليباته " فيك حاجة " لحن عزيز عبد الشافي، كما غنى عامر منيب أغنية وطنية واحدة بعنوان " العسكرية المصرية " بمناسبة خلع الإخوان من الحكم، وآخر أغانيه كانت أغنيته الدينية الوحيدة بعنوان "يا الله" عام 2009.

أربعة افلام فقط للسينما

أربعة أفلام فقط للسينما هي حصيلة مشوار المطرب عامر منيب بدأها بفيلم " سحر العيون " مع نيللى كريم عام 2002، كيمو وانتيمو مع مى عز الدين إخراج حامد سعيد عام 2004، الغواص مع داليا البحيري إخراج فخر الدين نجيدة عام 2005، وأخيرا فيلم كامل الأوصاف مع حلا شيحة إخراج أحمد البدرى،وكان حلمه تقديم فيلما عن مشوار حياة جدته مارى منيب لكن عاجله المرض ثم الرحيل دون ان يكمل حلمه.

انتقاد زيارته إلى غزة

قبل أيام من انتفاضة الأقصى فترة حكم الرئيس عرفات زار عامر منيب مدينة غزة وأحيا حفلا هناك عام 1999، وانتقده البعض في ذلك الوقت لعدم غنائه للانتفاضة بعد قيامها، لكنه رد بأن الزيارة جاءت بعد نجاح البوم " فاكر" طلبوا منه الغناء في غزة، وهناك التقى بالرئيس عرفات الذى طلب منه الغناء للشعب بناء على رغبة الجمهور، وأنه كان يتمنى الغناء للانتفاضة بعد ذلك لكن رأي أن الغناء للشعب نفسه وسعادتهم نوع من أنواع الدعم ولو بسيط

عامر منيب وبناته الثلاثة



تزوج عامر منيب من إيمان الألفي وهي من خارج الوسط الفني وأنجب بناته الثلاث مريم وزينة ونور ولقب بأبو البنات بين أصدقائه، وعن لقب أبو البنات يقول عامر منيب في حواراته: بناتي هن أغلى شيء في حياتي. ومثل أي أب أو أم في البداية كنا نتصور أننا سنسمي أبناءنا، لكني اكتشفت أنه لا يوجد كلام من هذا لأن الله قد خلق لكل إنسان اسمه. وهذا حدث معي مع أول بنوتة لي "مريم"، فقد قرأت إسمها فى المصحف الشريف، والثانية زينة وذلك لقوله تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا " والثالثة نور.



عامر منيب

حول ما اذا كان عامر منيب تأثر بأحد فى المجال قال: إنه لم يتأثر بأحد ولم ينافس أحد وعلل ذلك بقوله: لا أفكر كيف أنافس أحدا وببساطة لا أشغل نفسي بالمنافسة، والحقيقة أني غالبا لا أستمع إلى أحد غيري ففي الوقت الذي أعمل فيه إذا حدث أن سمعت لغيري سأتأثر وهذا حال الموسيقي في العالم لأنه يفكر في ذلك من دون إرادته، لماذا؟ لأن هناك شيئًا اسمه الذاكرة الإنفعالية وهى تعني تذكرك لموقف ما، فدون إرادتك وأنت تستمع إلى أغنية لأي مطرب تحفظ جملة جميلة تخزنها في ذاكرتك وعندما تأتي لتعمل تجد أن تلك الجملة تحضر لك، لذا فأنا لا أستمع إلى أحد لأنني لا أريد التأثر بأحد.

رحيل فى عز الشباب

أصيب عامر منيب بسرطان القولون وعانى من تداعياته لمدة عامين دخل آخرها في غيبوبة ليرحل بعدها في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر منذ 12 عامًا ودفن بجوار جدته مارى منيب بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

