اجعليها وردية طوال الأسبوع، قائمة بأفضل مقشرات شفاه طبيعية

مقشّرات شفاه طبيعية تجعلها وردية خلال أسبوع، تعاني الكثير من النساء من اسمرار الشفاه أو بهتان لونها بسبب عوامل مختلفة مثل التعرّض للشمس، قلة الترطيب، استعمال منتجات تجميل غير مناسبة، أو حتى العادات اليومية مثل شرب القهوة والشاي بكثرة.



وفي المقابل، تبحث معظمهنّ عن حلول طبيعية تُعيد للشفاه لونها الوردي ولمعانها دون اللجوء إلى المواد الكيميائية أو جلسات التقشير القاسية.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن الحصول على شفاه وردية خلال أسبوع أمر ممكن تمامًا باستخدام المقشرات الطبيعية والترطيب المستمر والاهتمام بالعادات اليومية، والسرّ في الالتزام واللطف أثناء التقشير، إلى جانب اختيار المقشر المناسب لنوع الشفاه.



وفي هذا التقرير تقدم خبيرة العناية بالبشرة، دليلًا متكاملًا عن أفضل المقشرات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الشفاه وترطيبها خلال أسبوع واحد فقط، مع شرح الطريقة الصحيحة للاستخدام لتحقيق أفضل نتائج.





لماذا تحتاج الشفاه إلى التقشير؟

الشفاه مثل باقي أجزاء البشرة، تتعرّض لتراكم طبقات من الجلد الميت بفعل الجفاف والتغيرات المناخية. هذا الجلد الميت يسبب:

مظهرًا باهتًا للشفاه.

فقدان اللون الطبيعي.

تشققات مزعجة.

صعوبة في امتصاص الترطيب.

لذلك، يساعد التقشير المنتظم — مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا — على إزالة الخلايا الميتة، وتحفيز الدورة الدموية، وبالتالي ظهور لون وردي طبيعي وصحي.

أفضل مقشرات شفاه طبيعية تجعلها وردية خلال أسبوع



تقشير الشفاه بالمواد الطبيعية

1) مقشّر السكر والعسل: أشهر وصفة لتوريد الشفاه

يُعدّ السكر من أقوى المقشرات الطبيعية التي تزيل طبقات الجلد الميت بدون إيذاء البشرة، بينما يعمل العسل على ترطيب الشفاه بعمق ومنحها نعومة ولمعانًا.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة سكر بني أو أبيض.

نصف ملعقة عسل نقي.

الطريقة:

اخلطي المكونين جيدًا ثم طبقي الخليط على الشفاه ودلّكي بلطف لمدة دقيقة. اتركيه 5 دقائق ثم اشطفيه.

النتيجة: استخدام هذا المقشر 3 مرات أسبوعيًا يساهم في توريد الشفاه بشكل ملحوظ.

2) مقشّر البن مع زيت اللوز: لعلاج الاسمرار الشديد

البن غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تفتيح لون الشفاه، أما زيت اللوز الحلو فيعمل على ترطيبها وتغذيتها.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة بن مطحون.

نصف ملعقة زيت لوز حلو.

الطريقة:

ضعي الخليط على الشفاه ودلّكي برفق، ثم اتركيه 10 دقائق قبل غسله.

النتيجة: مناسب جدًا للشفاه الداكنة ويساهم في تفتيحها خلال أسبوع من الاستخدام المنتظم.

3) مقشّر القرفة والعسل لزيادة تدفق الدم وتوريد الشفاه فورًا

تُعرف القرفة بقدرتها على تنشيط الدورة الدموية في الشفاه، مما يمنحها لونًا ورديًا وامتلاءً طبيعيًا.

المكونات:

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة عسل.

نقطة من زيت جوز الهند (اختياري).

الطريقة:

ضعي الخليط على الشفاه لمدة 5 دقائق فقط، ثم دلكي بلطف.

تنبيه: القرفة قد تعطي إحساسًا بسيطًا بالوخز، وهذا طبيعي.

4) مقشر الليمون والسكر لتفتيح فوري

الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد على تفتيح التصبغات، ولكن يجب استخدامه بحذر لأنه قد يسبب جفافًا لوحده، لذلك يُفضل خلطه مع السكر فقط.

المكونات:

نصف ملعقة سكر.

3 قطرات عصير ليمون.

الطريقة:

دلّكي الشفاه بالخليط لمدة دقيقة ثم اغسليه.

ملاحظة: استخدميه مرة أسبوعيًا فقط لتجنّب الجفاف.

5) مقشر الفراولة والزبادي للحصول على توريد طبيعي

الفراولة تحتوي على أنزيمات طبيعية تعمل على تفتيح لون الشفاه ومنحها لونًا ورديًا جذابًا.

المكونات:

ثمرة فراولة مهروسة.

نصف ملعقة زبادي.

الطريقة:

اخلطي المكونات وطبقيها على الشفاه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها.

النتيجة: يمنح الشفاه لونًا ورديًا طبيعيًا ونعومة فائقة.

6) مقشر الشوفان والعسل للشفاه الحساسة

إذا كانت الشفاه شديدة الجفاف أو تتشقق سريعًا، فهذا المقشر هو الأنسب، لأنه لطيف جدًا ويقشر بدون أي تهيّج.

المكونات:

نصف ملعقة شوفان مطحون.

نصف ملعقة عسل.

الطريقة:

دلّكي الشفاه لمدة دقيقة واتركي الخليط 5 دقائق ثم اغسليه.

النتيجة: نعومة وترطيب ومظهر وردي طبيعي خلال أيام.

نصائح مهمة للحصول على شفاه وردية خلال أسبوع



العناية بشفاهك

1) الترطيب اليومي أساسي

بعد كل عملية تقشير، يجب ترطيب الشفاه جيدًا. أفضل المرطبات الطبيعية:

زيت جوز الهند.

زيت اللوز الحلو.

الفازلين الطبي.

زبدة الشيا.

يفضّل وضع المرطب ليلًا قبل النوم لأن الشفاه تتجدد أثناء الليل.

2) شرب الماء بانتظام

الجفاف الداخلي يظهر مباشرة على الشفاه، لذلك شرب 6–8 أكواب يوميًا يساعد على:

منع التشقق.

إعطاء لون وردي طبيعي.

زيادة نعومة الشفاه.

3) تقليل القهوة والشاي

الكافيين يسبب اصفرار واسمرار منطقة الفم والشفاه مع الوقت، لذلك من الأفضل تقليل تناولهم أو شرب كوب ماء قبلهم وبعدهم.

4) استخدام واقي شمس للشفاه

الشمس من أكبر أسباب اسمرار الشفاه.

يمكن استخدام:

بلسم شفاه يحتوي على SPF 15 أو أكثر.

القليل من زيت جوز الهند قبل الخروج.

5) تجنّب لعق الشفاه

من العادات السيئة التي تزيد الجفاف واسمرار الشفاه، لأن اللعاب يسبب تهيّجًا ويُذيب الطبقة الطبيعية الحامية.

روتين أسبوع كامل للحصول على شفاه وردية

اليوم 1:

تقشير بمقشر السكر + ترطيب بزيت اللوز.

اليوم 2:

عدم التقشير — ترطيب فقط مرتين باليوم.

اليوم 3:

تقشير بمقشر القرفة والعسل + وضع بلسم ليلي.

اليوم 4:

ترطيب + شرب ماء كافٍ + تجنّب الشمس.

اليوم 5:

تقشير بمقشر البن + قناع الفراولة 10 دقائق.

اليوم 6:

راحة من المقشرات — ترطيب فقط.

اليوم 7:

تقشير لطيف بالشوفان + وضع بلسم مرطب طوال اليوم.

النتيجة النهائية:

ستبدأ الشفاه في اكتساب لون وردي طبيعي، وستصبح أكثر نعومة وامتلاءً، مع اختفاء التشققات والبهتان بنسبة كبيرة.

