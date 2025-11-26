وأنت في بيتك، خطوات استخراج فيش جنائي أون لاين

18 حجم الخط

تستعرض فيتو لقرائها، خلال السطور التالية إجراءات استخراج فيش جنائي مستعجل، أون لاين من خلال، تطبيق وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني.

خطوات استخراج استخراج فيش جنائي اون لاين ومدة صلاحيته..

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.

اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه بدقة.

الضغط على «تسجيل الطلب».

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي



رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي من خلال الإدارة الجنائية بأقسام الشرطة:

صورة مقاس 6x4.

للأجانب المقيمين داخل البلاد: بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري أو شهادة ميلاد للقُصَّر.

ويتم توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد؛ من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

