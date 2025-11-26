إعلان الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة العاشر من رمضان بالشرقية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب (المرحلة الثانية) بمحافظة الشرقية قبل قليل نتائج الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة العاشر من رمضان.

تقدم مرشح حزب الجبهة الوطنية

وأظهر الحصر العددي حصول أحمد محمد حلمي، مرشح حزب الجبهة الوطنية على 3403 أصوات، السيد صبري، مرشح حزب النور على 2925 صوتًا.

وشهدت اللجنة الالتزام الكامل بالإجراءات الانتخابية والأمنية، وسط أجواء هادئة ومتابعة دقيقة من المواطنين لفرز نتائج أصواتهم.

وقدَّمت بوابة فيتو تغطية ميدانية مباشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدت خلالها الأجواء داخل عدد من اللجان، وعملية الفرز لحظة بلحظة، إلى جانب تفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على متابعة سير العملية الانتخابية بشكل حي ومباشر.

