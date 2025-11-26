الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعلان الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة العاشر من رمضان بالشرقية

اللجنة المشرفة على
اللجنة المشرفة على انتخابات العاشر من رمضان، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب (المرحلة الثانية) بمحافظة الشرقية قبل قليل نتائج الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة العاشر من رمضان.

من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

تقدم مرشح حزب الجبهة الوطنية

وأظهر الحصر العددي حصول أحمد محمد حلمي، مرشح حزب الجبهة الوطنية على 3403 أصوات، السيد صبري، مرشح حزب النور على 2925 صوتًا.

وشهدت اللجنة الالتزام الكامل بالإجراءات الانتخابية والأمنية، وسط أجواء هادئة ومتابعة دقيقة من المواطنين لفرز نتائج أصواتهم.

 

وقدَّمت بوابة فيتو تغطية ميدانية مباشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدت خلالها الأجواء داخل عدد من اللجان، وعملية الفرز لحظة بلحظة، إلى جانب تفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على متابعة سير العملية الانتخابية بشكل حي ومباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحصر العددي لأصوات المرشحين , الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب دوائر انتخابات مجلس النواب بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

اليوم، الحكم على البلوجر "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

90.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة

يوفنتوس يخطف فوزا غاليا من بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

216 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية