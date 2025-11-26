بعد نشر صواريخ يابانية، الصين تتوعد بسحق أي تدخل أجنبي في تايوان

18 حجم الخط

حذرت الصين، اليوم الأربعاء، من أنها "ستسحق" أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان، وذلك بعدما أعلنت اليابان عن خطط لنشر صواريخ على جزيرة قريبة من تايوان.

وقال بينج تشينجن، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، في مؤتمر صحفي دوري، في رده على سؤال حول النشر المزمع "لدينا إرادة راسخة وعزيمة قوية وقدرة قوية على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا... سوف نسحق كل التدخلات الأجنبية".

وتنظر بكين إلى تايوان على أنها منطقة تابعة لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. وترفض حكومة الجزيرة ادعاء بكين بالسيادة وتقول إن شعب تايوان هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله.

وقال بينج "إن نشر اليابان أسلحة هجومية في المناطق المتاخمة لمنطقة تايوان الصينية أمر خطير للغاية، حيث يخلق عمدًا توترات إقليمية ويثير مواجهة عسكرية".

