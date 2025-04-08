طريقة عمل الأرز المعمر الفلاحي بمذاق لذيذ

طريقة عمل الأرز المعمر، الأرز المعمر من الأكلات المصرية الشهيرة التي تقدم في الأرياف حيث يقدم باللبن والقشدة والزبد وله مذاق لا يقاوم.

وطريقة عمل الأرز المعمر، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى يكون مثل الأصلي الفلاحى الذى له مذاق لا يقاوم.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الأرز المعمر الفلاحى.

مكونات عمل الأرز المعمر الفلاحى:-

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

4 كوب حليب (يفضل حليب بلدي كامل الدسم)

1 كوب مرق (لحم أو دجاج)

1 ملعقة كبيرة سمن بلدي

1/2 كوب قشطة بلدي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

قطعة من الزبد

طاجن فخار أو صينية فرن

طريقة عمل الأرز المعمر الفلاحى:

تسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

في الطاجن، يوضع الأرز المغسول ويُوزع بشكل متساوٍ.

يُضاف الملح والفلفل حسب الرغبة، ويمكن إضافة القليل من السمن أو الزبدة.

يُسكب الحليب فوق الأرز حتى يغطيه تمامًا، ثم يُضاف المرق إذا كان متوفرًا.

توضع ملعقة القشطة على الوجه مع قطع صغيرة من الزبدة أو السمن.

يُوضع الطاجن في الفرن، ويُترك لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتشرب الأرز الحليب ويأخذ لونًا ذهبيًا من الأعلى.

بعد النضج، يُترك الطاجن ليرتاح قليلًا قبل التقديم.

يمكن إضافة قطع من الدجاج أو اللحم المطهي مسبقًا مع الأرز لعمل "أرز معمر باللحم" أو "بالدجاج".

الطهي في الطاجن الفخار يعطي نكهة مميزة.

القشطة تضيف طراوة وغنى للطاجن، لكنها اختيارية.

طريقة عمل الأرز المعمر الفلاحى

ولعمل الأرز المعمر الحلو

مكونات عمل الأرز المعمر الحلو:-

كوب ونصف أرز مصري

كيلو لبن حليب بلدى

كوب سكر

علبة قشدة

2 ملعقة زبد بلدى

رشة فانيليا

رشة قرفة

ربع كوب جوز هند

للتزيين

مكسرات مجروشة

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو:

نغسل الأرز جيدًا، ونضعه في صينية فرن متوسطة.

نضيف له اللبن الحليب والزبد وجوز الهند والسكر والقرفة والفانيليا ونقلب جيدا.

ثم نرفع الخليط على النار حتى يبدأ اللبن فى الغليان.

ثم توزع القشدة على الوجه، وندخل الصينية على الفور إلى الفرن الساخن.

ونتركه حتى يحمر لونه، حيث يحتاج من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع ويصبح جاهزا.

ثم نخرجه من الفرن ونتركها يهدأ قليلا، ثم نزينه بالمكسرت حسب الرغبة ونقطعه ويقدم ساخنا.

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