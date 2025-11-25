الكشف عن الأغنية الرسمية لـ بطولة كأس العرب في قطر

18 حجم الخط

كأس العرب، كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، عن الأغنية الرسمية الخاصة بالبطولة، وتم عرض الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد انطلاق منافسات بطولة كأس العرب

وتنطلق منافسات بطولة كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا

يستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

منافس مصر في الجولة الأولى بكأس العرب

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية.

موعد التجمع القادم لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان اليوم الثلاثاء موعدا لتجمع الفريق بمركز المنتخبات الوطنية، في معسكر تدريبي يستمر ثلاثة أيام، على أن يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 28 نوفمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي (محمد مسعد) – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

