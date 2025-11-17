الإثنين 17 نوفمبر 2025
منتخب مصر يتعادل مع الجزائر سلبيا في آخر تجاربه الودية قبل كأس العرب

انتهت مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام منتخب الجزائر بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين علي استاد القاهرة، في ختام استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تنطلق في قطر خلال الفترة من ١ إلى ١٨ ديسمبر المقبل.

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذا من جانب منتخب مصر أغلب فترات الشوط، بفضل تحركات حسام حسن ومصطفى سعد ميسي، وأتيحت له العديد من الفرص أمام مرمى الجزائر، ولكن لم يحسن استغلالها. 

دخل منتخب الجزائر الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف بحثا عن هدف التقدم، وأهدر لاعبوه هدفين محققين في أول 5 دقايق من هذا الشوط.

انتفض منتخب مصر هجوميا في الثلث ساعة الأخيرة وشكل خطورة حقيقية على مرمى الجزائر، ولكنه لم يتمكن من هز الشباك. 

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

وأعلن كابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تشكيلة فريقه لمواجهة المنتخب الجزائري، في اللقاء الودي الثاني الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.   

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع أمام الجزائر اليوم وديًا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: 

وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، انتهت لصالح منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.  

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وانطلقت صافرة الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني بالقاهرة استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.  

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.  

