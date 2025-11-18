الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
اللجنة المنظمة: إيقاف بيع التذاكر الخاصة ببطولة كأس العرب

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنه سيتم إيقاف بيع التذاكر الخاصة ببطولة كأس العرب لكرة القدم  التي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل لفترة مؤقتة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس.

توقف بيع تذاكر كأس العرب 

وذكر الحساب الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نعود إليكم بتذاكر جديدة يوم 21 نوفمبر.

ولم تعلن اللجنة عن أسباب توقف عملية بيع التذاكر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من الأول من ديسمبر إلى 18 من ذات الشهر بمشاركة اقوى المنتخبات العربية، وعلى رأسها منتخب مصر بقيادة حلمي طولان.

