اللجنة المنظمة: إيقاف بيع التذاكر الخاصة ببطولة كأس العرب

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنه سيتم إيقاف بيع التذاكر الخاصة ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل لفترة مؤقتة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس.

توقف بيع تذاكر كأس العرب

وذكر الحساب الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نعود إليكم بتذاكر جديدة يوم 21 نوفمبر.

ولم تعلن اللجنة عن أسباب توقف عملية بيع التذاكر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من الأول من ديسمبر إلى 18 من ذات الشهر بمشاركة اقوى المنتخبات العربية، وعلى رأسها منتخب مصر بقيادة حلمي طولان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.