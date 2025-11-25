الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
مجموعة مصر، الكويت تتقدم على موريتانيا بثنائية في الشوط الأول لملحق كأس العرب

الكويت
الكويت
 تقدم منتخب الكويت على موريتانيا بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل منهما لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

منتخب الكويت نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 8 و25 عن طريق مدافعي موريتانيا بالخطأ.

الفائز في لقاء اليوم ينضم لمجموعة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، وسيكون منافس الفراعنة في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في البطولة.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والفائز من مباراة موريتانيا والكويت.

ويواجه منتخب مصر في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب الفريق المتأهل من مباراة موريتانيا ضد الكويت.

منتخب موريتانيا، فيتو
منتخب موريتانيا، فيتو

موعد مباراة موريتانيا والكويت

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب يوم 25 نوفمبر الجاري، موعد إقامة مباراة موريتانيا والكويت الفاصلة، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق صافرتها في الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الدوحة.

منافس مصر في الجولة الافتتاحية بكأس العرب

والفائز في هذه المباراة سيتأهل مباشرة ليكمل عقد فرق المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) في بطولة كأس العرب 2025، وهو نفسه الفريق الذي سيواجه منتخب مصر في الجولة الأولى، في اللقاء المحدد له يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد لوسيل في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

