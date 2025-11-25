الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم بالهدف الأول في مرمى برشلونة

برشلونة
برشلونة
تقدم تشيلسي بالهدف الأول في مرمى برشلونة في الدقيقة 26 بالخطأ عن طريق مدافع البارسا كوندي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل برشلونة أمام تشيلسي

تشكيل تشيلسي أمام برشلونة

غيابات برشلونة وتشيلسي 

ويخوض كل من إنزو ماريـسكا وهانز فليك اللقاء وسط غيابات مؤثرة التي يعاني منها الطرفان.

فمن جانب تشيلسي، يغيب الثلاثي ليفي كولويل، روميو لافيا، وكول بالمر، بسبب إصابات ومشاكل بدنية مختلفة.

أما برشلونة، يفتقد خدمات مارك أندريه تير شتيجن، إضافة إلى جافي وبيدري، اللذين يواصلان برامج التعافي من إصابات طويلة الأمد.

ترتيب برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر بجدول الترتيب في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من 4 جولات، حيث حقق الفريق انتصارين على نيوكاسل يونايتد (2-1)، وأولمبياكوس اليوناني (6-1)، بينما خسر ضد باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، وتعادل (3-3) ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط أيضًا لكن بفارق الأهداف عن برشلونة.

الجريدة الرسمية