محمد صبحي: يجب لأي فنان أن يكون لديه رسالة

قال الفنان محمد صبحي، إن طه حسين تعلم على يد امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، مشيرا إلى أن عظماء مصر هم السبب فى إنتاج محمد صبحي.



وأكد "صبحي" فى أول ظهور إعلامي له بعد الوعكة الصحية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، على فضائية "النهار": “ فؤاد المهندس قال لى: سنصل لزمن الكل فيه يقول العيب ولن تجد فيه من يقول ”ده عيب"، وهذا الذى نمر به حاليا".

واضاف: " هناك فنانين مبدعون يجلسون فى منازلهم، وهناك ناس تقول العيب وتعمل فى 7 مسلسلات فى وقت واحد، وهناك فنانات على التيك توك تقدم العيب تعاقدت على 6 مسلسلات"، موضحا: " الفنان الراحل سمير غانم، كان دائما يقول أنا فنان مش بتاع رسائل، ولكن كان يقدم رسائل، فلذلك يجب لأى فنان أن يكون لديه رسالة".



وأوضح: "بداخلي رقيب أصعب من رقابة الدولة، وعندما قدمت شخصية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تلقيت منه اتصال تليفون منه، وقال لى: انا معجب باللى أنت بتعمله واللى عملته".



