نجوم الفن على السجادة الحمراء في مهرجان ضيافة السينمائي بدورته التاسعة

18 حجم الخط

افتتحت منذ قليل الدورة التاسعة لمهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وحضر حفل الافتتاح عدد من نجوم الفن منهم أمينة خليل، وغادة عبد الرازق، وآسر ياسين، وهنا الزاهد، وأمير شاهين.



ويقام المهرجان على مدار يومي 25 و26 نوفمبر، ويهدف إلى خلق فرص جديدة للاكتشاف والإلهام، وتعزيز التجارب المشتركة بين السينمائيين والجمهور.

كما يعكس مهرجان ضيافة السينمائي الدولي الأبعاد الثقافية والإبداعية المتنامية في عالم السينما، ويشكل منصة للتواصل بين الفنانين وصنّاع المحتوى السينمائي.

وأعلنت إدارة مهرجان ضيافة الدولي اختيار الإعلامية أسما إبراهيم تقديم الحفل السنوي التاسع لجوائز DIAFA 2025، والمقرر إقامته في 26 نوفمبر في دبي فستيفال سيتي.

وتشارك أسما إبراهيم في هذا الحدث العربي البارز الذي يكرّم نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة على مستوى المنطقة، في بث مباشر من مرسى بوليفارد.



يُقام حفل ختام المهرجان في مرسى بوليفارد بدبي فستيفال سيتي، مساء الأربعاء، إذ يبدأ الحدث بحفل السجادة الحمراء، يليه توزيع الجوائز على 25 مكرماً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.