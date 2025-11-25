الأربعاء 26 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

نجوم الفن على السجادة الحمراء في مهرجان ضيافة السينمائي بدورته التاسعة

مهرجان ضيافة
مهرجان ضيافة
افتتحت منذ قليل الدورة التاسعة لمهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

 

 

وحضر حفل الافتتاح عدد من نجوم الفن منهم أمينة خليل، وغادة عبد الرازق، وآسر ياسين، وهنا الزاهد، وأمير شاهين.


ويقام المهرجان على مدار يومي 25 و26 نوفمبر، ويهدف إلى خلق فرص جديدة للاكتشاف والإلهام، وتعزيز التجارب المشتركة بين السينمائيين والجمهور.

 

 

كما يعكس مهرجان ضيافة السينمائي الدولي الأبعاد الثقافية والإبداعية المتنامية في عالم السينما، ويشكل منصة للتواصل بين الفنانين وصنّاع المحتوى السينمائي.

 

وأعلنت إدارة مهرجان ضيافة الدولي اختيار الإعلامية أسما إبراهيم تقديم الحفل السنوي التاسع لجوائز DIAFA 2025، والمقرر إقامته في 26 نوفمبر في دبي فستيفال سيتي.

وتشارك أسما إبراهيم في هذا الحدث العربي البارز الذي يكرّم نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة على مستوى المنطقة، في بث مباشر من مرسى بوليفارد.


يُقام حفل ختام المهرجان في مرسى بوليفارد بدبي فستيفال سيتي، مساء الأربعاء، إذ يبدأ الحدث بحفل السجادة الحمراء، يليه توزيع الجوائز على 25 مكرماً.

الجريدة الرسمية