الحصر العددي في مدرسة الناصرية بالزقازيق يكشف تقدمًا ملحوظًا لأربعة مرشحين بارزين

بدأت ملامح المشهد الانتخابي تتشكل داخل لجنة مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة بمدينة الزقازيق، بعد انطلاق أعمال الحصر العددي وسط متابعة دقيقة من مندوبي المرشحين وتواجد ملحوظ للمتابعين، لما تمثله اللجنة من ثقل انتخابي مؤثر في دائرة الزقازيق ومدينتي الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية.

المؤشرات الأولية داخل اللجنة

ووفقًا للمؤشرات الأولية داخل اللجنة، برز تقدّم ملحوظ لكل من: لطفي شحاتة، محمد الصالحي، كامل الرشيدي، ومجدي عاشور، وسط حالة ترقّب لنتائج باقي اللجان الفرعية، والتي قد تُعيد رسم خريطة المنافسة مع تقدّم أعمال الفرز.

وشهدت قاعة الفرز حالة من الانضباط والتنظيم، مع التزام كامل بإجراءات العملية الانتخابية، في حين حرص مندوبو المرشحين على تدوين النتائج أولًا بأول، ترقّبًا لأي تغييرات محتملة خلال استمرار عمليات الحصر.

الصورة النهائية رهينة اكتمال فرز الأصوات ببقية اللجان

وتظل الصورة النهائية رهينة اكتمال فرز الأصوات ببقية اللجان، في وقت تؤكد فيه المؤشرات الأولية أن المنافسة تشتعل بين الأسماء الأربعة في سباق يبدو أنه سيشهد مفاجآت حتى اللحظات الأخيرة.

تواصل اللجان الفرعية بمحافظة الشرقية أعمال حصر وفرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب، وسط متابعة دقيقة وترقّب شديد من المرشحين والمواطنين على حد سواء، لما ستسفر عنه النتائج الأولية في الساعات المقبلة.

وقدّمت بوابة فيتو تغطية ميدانية مباشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدت خلالها الأجواء داخل عدد من اللجان، وعملية الفرز لحظة بلحظة، إلى جانب تفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على متابعة سير العملية الانتخابية بشكل حي ومباشر.

