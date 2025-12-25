14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52، الصادر في 25 ديسمبر 2025، 14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة مشروعات، ونزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروعات.

تخصيص أراضي أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات



- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4377 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بزمام قرية الرواتب ناحية قرية أبو شوشة، التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4378 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة البدرات زمام مدينة السباعية التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح جمعية كفالة اليتيم بالسباعية.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4379 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4380 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية زاوية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4381 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4382 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بنجع الشرفا زمام مدينة البصيلية التابعة لمركز ومدينة أدفو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية أمن أسوان.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4383 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية الطليحات التابعة لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4684 لسنة 2025، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 2019، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 234 مترا مربعا تقع بين العمارات السكنية بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح هيئة قضايا الدولة لإقامة مقر للهيئة عليها.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4694 لسنة 2025، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 176 لسنة 2019، بشأن تخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 925 متر مربع ناحية منطقة بهتيم، التابعة للوحدة المحلية لحى شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة عمارات سكنية عليها وتعديلاته.

أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على أراضي وعقارات



- قرار رئيس الوزراء رقم 4401 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى القصاصين العلوى أعلى خط سكة حديد الزقازيق/ الإسماعيلية فى نطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، من أعمال المنفعة العامة، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4402 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية عقار تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية للبنين، بقرية طه شبرا مركز قويسنا محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض والمباني.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4403 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى- الدولى الساحلى- امتداد طريق (45) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع.

- قرار رئيس الوزراء رقم 4404 لسنة 2025، بالاستبدال بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3689 لسنة 2024 المشار إليه النص الآتى: "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مش روع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الجلاء الابتدائية.. مركز منوف بمحافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة"

- قرار رئيس الوزراء رقم 4407 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بمركز طنطا محافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض والمباني.





