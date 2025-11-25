محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية، وياسر إدريس يمنحه قلادة العظماء

18 حجم الخط

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اختيار الفنان محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية المصرية.

وقلد المهندس ياسر إدريس الفنان محمد منير القلادة الأولمبية وسط أجواء رائعة فى حضور المهندس أدهم دهب عضو اللجنة الاقتصادية الأولمبية.



وشهدت اللحظات التي سبقت تقليد منير قلادة العظماء الأولمبية تبادله أطراف الحديث مع المهندس ياسر إدريس عن ارتباطه بحب الرياضة منذ الصغر وإيمانه بأنها رسالة عظيمة مشددا على أنها قوة ناعمة فى نشر مفاهيم الحب والجمال والسلام كما أن أساطيرها وفرسانها ونجومها يحملون الصفات الارادية مثل التحدى والاصرار والنجاح.

وأعرب الكينج محمد منير عن سعادته باختياره سفيرا للجنة الأولمبية بما تحمله من تاريخ عريق موجها الشكر إلى المهندس ياسر إدريس على ثقته فى شخصه واختياره سفيرا للحركة الأولمبية المصرية وحصوله على القلادة الأولمبية.

وتابع محمد منير قائلا: الرياضة رسالة عظيمة ونبيلة واتمني أن أساهم فى تعزيز مفاهيمها ومصطلحاتها الراقية ونشرها من خلال دورى كسفير للحركة الأولمبية.



ومن جانبه أكد المهندس ياسر ادريس أن اختيار الكينج سفيرا للجنة الأولمبية جاء تقديرا لتاريخه الكبير وشعبيته الجارفة فى كل أنحاء العالم وشخصيته الراقية والمحبوبة على مر التاريخ ومع كل الأجيال.



وتابع ياسر إدريس أن اختيار الكينج محمد منير جاء ايمانا من اللجنة الاولمبية بأن الكينج قدوة وقيمة كبيرة للشباب والرياضيين وواجهة مشرفة.. وسيكون فعال ومؤثر فى الدور المجتمعي المهم الذى تقدمه الألعاب الأولمبية من خلال تعزيز التنوع الثقافي وبناء القيم الإنسانية والتشجيع على السلام والوحدة بين الشعوب وغيرها من المفاهيم والمصطلحات النبيلة ؛ مع الترويج للحركة الأولمبية المصرية فى المؤتمرات والمناسبات والبطولات ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين.

