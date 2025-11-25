أخبار الرياضة اليوم: قائمة الأهلي في رحلة المغرب، صعود فلسطين لمجموعات كأس العرب، منتخب مصر في التصنيف الثالث بقرعة المونديال

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها

مصطفي شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم وأحمد رضا وأشرف داري.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حجز المنتخب الفلسطيني بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لكأس العرب قطر 2025، بعد تغلّبه على نظيره الليبي بركلات الترجيح في الملحق المؤهل لدور المجموعات بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.

وبهذا الانتصار، ينضم “الفدائي” رسميًا إلى المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر (المضيف)، تونس، وسوريا، ليكتمل بذلك عقد المجموعة التي تُعد من أقوى مجموعات البطولة.

وسيستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في النهائيات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب قطر في افتتاح البطولة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في مباراة ينتظرها الجمهور العربي بشغف كبير لما تحمله من طابع تنافسي وحماس جماهيري.

نجح الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حسن " تيتو" في استخراج تأشيرات السفر لجنوب أفريقيا لجميع اللاعبين الأجانب بالفريق بما فيهم الثنائي المغربي محمود بنتايك وعبد الحميد معالي، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز.

يأتي ذلك بعدما سبق وتعذر سفر المغربي محمود بنتايج من قبل لجنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلنبوش في النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا إجراءات تحديد تشكيل المجموعات الـ 12 لقرعة كأس العالم 2026 التي ستضم كل منها أربعة منتخبات مع تبقّي أقل من 200 يوم على انطلاق أول نسخة في تاريخ المونديال تضم 48 منتخبًا.

وستُقام القرعة النهائية التي تُعد إحدى أهم المحطات في طريق المنتخبات نحو المونديال يوم الجمعة 5 ديسمبر المقبل، في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور مدربي ومسئولي المنتخبات المتأهلة وتلك التي ما زالت تخوض التصفيات.

وبحسب ما أعلنه الفيفا، تم وضع الدول المضيفة- كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية- في الوعاء الأول، بينما وُزعت المنتخبات الـ39 المتبقية على أربعة أوعية وفقًا لتصنيف الفيفا للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025.

كما وضع في الوعاء الرابع كل من المنتخبين المتأهلين من الملحق العالمي، إضافة إلى أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي.

التصنيف الأول:

كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

التصنيف الثاني:

كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا

التصنيف الثالث:

النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

التصنيف الرابع:

الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، الملحق الأوروبي (A، B، C، D)، بطلا ملحق الفيفا 1 و2

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخفيف العقوبة الموقَّعة على البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الطرد المباشر الذي تعرّض له في مباراة منتخب بلاده أمام أيرلندا.

وكانت العقوبة الأولية تنصّ على إيقاف رونالدو ثلاث مباريات، إلا أن الاتحاد البرتغالي قدّم مذكرة احتجاج رسمية، مؤكدًا أن اللاعب لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة نظرًا لظروف الحالة وطبيعتها.

وبعد مراجعة الحجة المقدمة، قررت لجنة الانضباط في الفيفا تخفيف العقوبة، في خطوة رحّب بها الاتحاد البرتغالي، معتبرًا أن القرار النهائي أكثر عدالة ويتوافق مع ما جرى في أرض الملعب.

