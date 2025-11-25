ثعلب يقتحم ملعب ستامفورد بريدج قبل لقاء تشيلسي وبرشلونة (فيديو)

18 حجم الخط

اقتحم ثعلب مدرجات ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن قبل انطلاق مباراة تشيلسي مع برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

Anyone call for a fox in the box? 🦊📦



There's a fox loose at Stamford Bridge ahead of Chelsea v Barcelona! 😅 pic.twitter.com/PrXMBiRXcU — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 25, 2025

تشكيل برشلونة أمام تشيلسي

تشكيل تشيلسي أمام برشلونة

غيابات برشلونة وتشيلسي

ويخوض كل من إنزو ماريـسكا وهانز فليك اللقاء وسط غيابات مؤثرة التي يعاني منها الطرفان.

فمن جانب تشيلسي، يغيب الثلاثي ليفي كولويل، روميو لافيا، وكول بالمر، بسبب إصابات ومشاكل بدنية مختلفة.

أما برشلونة، يفتقد خدمات مارك أندريه تير شتيجن، إضافة إلى جافي وبيدري، اللذين يواصلان برامج التعافي من إصابات طويلة الأمد.

ترتيب برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر بجدول الترتيب في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من 4 جولات، حيث حقق الفريق انتصارين على نيوكاسل يونايتد (2-1)، وأولمبياكوس اليوناني (6-1)، بينما خسر ضد باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، وتعادل (3-3) ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط أيضًا لكن بفارق الأهداف عن برشلونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.