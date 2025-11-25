الأربعاء 26 نوفمبر 2025
فلسطين تطيح بليبيا وتصعد لمجموعات كأس العرب

حجز المنتخب الفلسطيني بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لكأس العرب قطر 2025، بعد تغلّبه على نظيره الليبي بركلات الترجيح في الملحق المؤهل لدور المجموعات بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.

فلسطين تصعد لدور المجموعات بكأس العرب

وبهذا الانتصار، ينضم “الفدائي” رسميًا إلى المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر (المضيف)، تونس، وسوريا، ليكتمل بذلك عقد المجموعة التي تُعد من أقوى مجموعات البطولة.

وسيستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في النهائيات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب قطر في افتتاح البطولة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في مباراة ينتظرها الجمهور العربي بشغف كبير لما تحمله من طابع تنافسي وحماس جماهيري.

الجريدة الرسمية