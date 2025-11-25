أحمد خالد حسانين رئيسا لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

18 حجم الخط

يترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب افريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مران الزمالك قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

ويخوض الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

موعد إعلان قائمة الزمالك

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، القائمة التي ستخوض مباراة بطل جنوب أفريقيا المقبلة.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

