دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

تقدم الهلال السعودي على الشرطة العراقي بهدف دون رد، في الشوط الأول من مباراة الفريقين في إطار لقاءات الجولة الخامسة، من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب مجموعته بـ 12 نقطة من 4 مباريات، بالفوز على الدحيل القطري، ناساف قرشي الأوزبكي، السد والغرافة القطريين.


فيما يقبع فريق الشرطة العراقي بالمركز الحادي عشر بنقطة من 4 مباريات، بتعادل مع السد،  والخسارة من الغرافة القطري والاتحاد السعودي وتراكتور الإيراني.

وجمع الفريقان مباراة وحيدة فاز بها الهلال بخماسية دون رد، خلال مشاركات الثنائي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة، عبر شاشة بي إن سبورتس 2.

 

 

