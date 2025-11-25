الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

غيابات الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعة من أبرز لاعبيه قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي في رحلة المغرب كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، جارديشار، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، مصطفى العش، حمزة علاء، أحمد عابدين، ومحمد عبد الله.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل 

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف 

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

