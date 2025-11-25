الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الأهلي ينظم حفلا لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة الدولية تحت 16 عاما

في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق النسخة الأولى من بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم، تحت 16 عامًا، يكثّف النادي الأهلي جهوده التنظيمية لاستقبال الفرق المشاركة في البطولة، حيث تقرر إقامة حفل استقبال يوم الخميس المقبل في أحد فنادق القاهرة؛ للترحيب بالوفود الدولية قبل انطلاق المنافسات. 

ويأتي هذا الحفل ليعكس حرص النادي على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة للفرق الـ18 المشاركة وتعزيز أجواء الود والتعاون بين ممثلي المدارس الكروية المختلفة، قبل بدء فعاليات البطولة التي يحتضنها فرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين شركة الأهلي لكرة القدم إحدي الشركات. 

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور ممثلي النادي واللجان المسئولة عن التنظيم إلى جانب مندوبي الأندية المشاركة، للتأكيد على مكانة البطولة وحرص الأهلي على ظهورها بصورة تليق باسمه وتاريخه.

الأندية المشاركة في بطولة الأهلي الدولية للناشئين

ويشارك في البطولة الأهلي ويوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وكوينز بارك رينجرز الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وأكاديمية برشلونة وبيرشوت البلجيكي وإسكولا أرشافيا البولندي ودوناتيللو أوديني الإيطالي ومنتخب إستونيا وأكاديمية ميسزولي بودابست المجري وروخ لفوف الأوكراني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي ورايت تو دريم، وزد وسيراميكا كليوباترا ومنتخب كازاخستان. 

وتُعد النسخة الأولى من البطولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم الهادفة إلى توفير احتكاك دولي قوي لفرق قطاع الناشئين.

